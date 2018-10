Nigeria: 55 morts dans des violences intercommunautaires dans le nord

(Belga) Cinquante-cinq personnes ont été tuées cette semaine dans des violences intercommunautaires entre jeunes chrétiens et musulmans dans le nord du Nigeria, a déclaré samedi le président Muhammadu Buhari qui a condamné les tueries.

"Le président Muhammadu Buhari a condamné les dernières violences intercommunautaires à Kasuwan Magani, dans l'Etat de Kaduna qui a fait 55 morts", a affirmé la présidence dans un communiqué. "Les fréquentes effusions de sang dues à des malentendus qui pourraient être réglés pacifiquement sont inquiétantes", a-t-il ajouté. "Aucune culture ou religion ne peut justifier le mépris pour le caractère sacré de la vie humaine". Les violences ont éclaté jeudi entre des porteurs avec brouettes musulmans haoussa et chrétiens de l'ethnie Adara à la suite d'une dispute sur le marché de Kasuwan Magani, une ville située à une cinquantaine de kms de Kaduna, la capitale de l'Etat éponyme. Des habitants contactés vendredi par l'AFP avaient fait état d'un bilan beaucoup plus faible de deux morts. Le gouverneur de Kaduna a imposé un couvre-feu nocturne dans la ville dès vendredi. La région de Kaduna, situé dans la ceinture centrale du Nigeria, point de rencontre entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien, est un foyer de tensions récurrentes entre communautés. Des violences similaires avaient fait au moins 10 morts tandis que des centaines de maisons avaient été brûlées en février dernier. Au total, 65 personnes suspectées d'avoir pris part aux violences avaient été traduites en justice mais le procès est toujours en cours. (Belga)