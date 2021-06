Nigeria: 66 villageois tués dans le nord-ouest par des voleurs de bétail

(Belga) Plusieurs dizaines de voleurs de bétail armés ont tué 66 personnes dans des attaques menées contre sept villages au Nigeria, dans l'Etat de Kebbi (nord-ouest), a rapporté la police à l'AFP samedi.

"Nous avons établi que 66 personnes ont été tuées dans les attaques" menées par des hommes à moto et qui ont visé jeudi les villages de Koro, Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora et Iguenge, dans le district de Danko-Wasagu, a précisé le porte-parole de la police, Nafiu Abubakar. "L'enquête est toujours en cours pour déterminer l'ampleur des destructions causées par les bandits et rechercher d'autres corps", a-t-il ajouté. Des policiers ont été déployés dans la région pour prévenir de nouveaux raids, tandis que les habitants des villages attaqués ont fui leurs maisons, a-t-il affirmé. En avril, neuf policiers ont été tués dans cette zone lors d'une fusillade avec des hommes armés qui avaient investi un village du district de Sakaba pour y voler du bétail. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels, appelés "bandits" par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rugu qui s'étend sur les Etats nigérians de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Ces gangs agissent a priori par appât du gain et sans motivations idéologiques, mais on craint de plus en plus qu'ils ne soient infiltrés par des djihadistes du nord-est du pays, où l'insurrection islamiste dure depuis douze ans. Ces derniers mois, ils ont multiplié les attaques visant des écoles, provoquant l'émoi dans le monde entier. (Belga)