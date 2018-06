Nigeria: 9 soldats tués dans une attaque de Boko Haram

(Belga) Neuf soldats nigérians ont été tués et deux blessés dans une attaque attribuée à des combattants de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris mardi de sources militaires.

L'attaque a eu lieu lundi après-midi à Gajiram, à 80 km au nord de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Neuf soldats ont été considérés comme tués en opération, selon les sources militaires. Des habitants ont indiqué avoir vu ensuite une dizaine de combattants de Boko Haram être chargés dans des véhicules sans pouvoir déterminer le nombre de morts et de blessés. Au cours du week-end dernier, 43 personnes ont été tuées dans le même état de Borno au cours d'attentats attribués à Boko Haram pendant la fête de l'Aid. Depuis neuf ans, l'insurrection islamiste, et sa répression par l'armée, a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés dans la région. Elle s'est étendue du nord-est du Nigeria jusqu'au Niger, au Tchad et au Cameroun, provoquant une grave crise humanitaire. (Belga)