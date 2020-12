Nigeria: attaque d'une école dans le nord du pays

(Belga) Des hommes armés ont attaqué un établissement d'enseignement secondaire dans l'Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, enlevant plusieurs élèves selon des témoignages d'habitants.

Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque, menée par des "lâches" et visant des "enfants innocents". Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Vendredi soir, "les bandits sont arrivés à moto en tirant par intermittence et ont tenté d'entrer dans l'école" gouvernementale à Kankara, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'Etat, Isa Gambo. Les policiers les ont repoussés avec l'aide de l'armée au terme d'une fusillade d'une heure et demie, a ajouté le porte-parole sans faire état de blessé. "Nous sommes encore en train de faire l'appel pour établir s'il manque des élèves", a-t-il ajouté, ajoutant que quelque 200 d'entre eux, qui avaient pris la fuite, étaient rentrés samedi matin. Des habitants ont rapporté des enlèvements d'élèves, se comptant en dizaines selon les médias locaux. "Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l'école et a enlevé plusieurs élèves", a affirmé à l'AFP Nura Abdullahi, estimant prématuré d'en évaluer le nombre. Certains sont revenus en ville samedi matin après s'être échappés, mais d'autres sont rentrés chez eux, selon lui. Des bandes armées parfois fortes de plusieurs centaines de membres sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord du Nigeria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. (Belga)