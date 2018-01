Nigeria: au moins 10 morts dans un double attentat suicide à Maiduguri

(Belga) Au moins dix personnes ont été tuées mercredi dans un double attentat suicide commis par de jeunes adolescentes à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources concordantes.

Les explosions ont frappé un marché principalement fréquenté par des déplacés d'un camp voisin, dans le quartier de Muna Garage de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, frappé depuis 2009 par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. "Je peux confirmer que 10 personnes sont mortes dans l'attaque", a déclaré Ibrahim Liman, responsable local d'une milice qui combat les islamistes aux côtés de l'armée, qui a aussi fait état de 52 blessés. "Deux mineures âgées d'environ 13 ans se sont fait exploser dans le marché vers 16H10. La première dans une zone peu fréquentée du marché, la seconde, quelques secondes plus tard, dans un secteur bondé. C'est là qu'ont été recensées la plupart des victimes", a-t-il ajouté. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué mais il porte la marque du groupe islamiste armé Boko Haram, qui a déjà utilisé à de nombreuses reprises des femmes et des fillettes pour attaquer des cibles non protégées, comme des marchés, des camps de déplacés ou des mosquées. Des postes de contrôle de l'armée ou des milices ont aussi été frappés. Le 15 novembre, douze personnes ont été tuées par quatre kamikazes qui se sont fait exploser à Maiduguri. L'insurrection de Boko Haram, qui dure depuis huit ans, a fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. (Belga)