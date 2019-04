Nigeria : enlèvement de trois employés d'une plateforme pétrolière

(Belga) Des hommes armés ont attaqué une plateforme pétrolière dans le sud du Nigeria et enlevé trois employés, un Ecossais, un Canadien et un Nigérian, ont annoncé dimanche les forces de sécurité.

Les enlèvements pour obtenir une rançon sont fréquents dans ce pays, en particulier dans le sud producteur de pétrole. Les victimes sont généralement libérées après le versement de l'argent Une demi-douzaine d'hommes armés ont attaqué la plateforme samedi dans la zone d'Ogbele, dans l'Etat de Rivers. Ils ont tiré des coups de feu, puis ont rapidement enlevé les trois hommes avant de se diriger vers la forêt dense et les marais alentour. "Les victimes sont un Canadien, un Ecossais et nous avons aussi appris qu'un travailleur nigérian était également porté disparu", a déclaré Abdullahi Ibrahim, un porte-parole des forces de sécurité gouvernementales, membre d'une équipe baptisée Operation Delta Safe. "Nos efforts se poursuivent pour sauver les victimes et arrêter les voyous", a-t-il ajouté. La plateforme pétrolière attaquée est exploitée par Niger Delta Petroleum Resources. Jeudi, deux employés de la compagnie pétrolière Shell ont été enlevés dans le sud du Nigeria, et deux policiers chargés de leur sécurité ont été tués par les assaillants. (Belga)