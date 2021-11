Nigeria: un gratte-ciel en construction s'effondre à Lagos, de nombreuses personnes prises au piège

Un gratte-ciel en construction s'est effondré lundi à Lagos, la capitale économique du Nigeria, piégeant des personnes à l'intérieur, selon des ouvriers du bâtiment et des responsables des services de secours.



Les responsables n'ont pas pu préciser le nombre de personnes prises au piège, mais des ouvriers et des voisins se démenaient pour extraire des gens des décombres de l'immeuble de 25 étages, dans le quartier d'Ikoyi, ont constaté des correspondants de l'AFP sur place.



"Il s'agit d'un immeuble de 25 étages encore en construction. De nombreux ouvriers sont piégés sous les décombres. Nous essayons de les secourir", a déclaré Femi Oke-Osanyintolu, un responsable de l'Agence de gestion des urgences de l'État de Lagos.

J'ai vu le bâtiment s'effondrer

"Nous ne pouvons pas dire pour l'instant combien de personnes sont mortes. L'opération de sauvetage est en cours". Selon des riverains et des travailleurs présents sur le site, dont certains couverts de poussière, des dizaines de personnes auraient pu se trouver à l'intérieur lorsque le bâtiment s'est effondré.

"Je suis sorti pour acheter de la nourriture et (...) j'ai vu le bâtiment s'effondrer", a déclaré Latif Shittu. "Je me sens très mal parce que les gens qui sont à l'intérieur ont une famille".



Ikoyi est l'un des quartiers résidentiels et d'affaires les plus huppés de Lagos, capitale économique de quelque 20 millions d'habitants.







© Twitter @ambode44 et @Austynzogs