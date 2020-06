Nintendo: 300.000 comptes clients piratés depuis début avril

(Belga) Le pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo estime désormais que 300.000 comptes de clients dans le monde ont été affectés par des piratages depuis début avril, un chiffre presque doublé par rapport à sa première estimation fin avril.

A l'époque le groupe avait déjà signalé que 160.000 comptes avaient été piratés. Il a précisé mardi dans un communiqué avoir découvert que 140.000 comptes supplémentaires étaient aussi affectés. Parmi les informations qui ont pu être récupérées frauduleusement, Nintendo cite les dates de naissance et adresses mail des clients, mais assure que les coordonnées bancaires ne sont pas concernées. Les cybercriminels se sont introduits dans le système Nintendo Network ID, qui permet aux joueurs de gérer leurs comptes pour les anciennes consoles Wii U et Nintendo 3DS, pour atteindre Nintendo Accounts, le système utilisé par les joueurs pour réaliser leurs achats sur la boutique en ligne du groupe. Des achats frauduleux ont ainsi pu être réalisés, mais ils représenteraient une infime portion des transactions, selon le groupe, disant avoir déjà commencé à rembourser les victimes. "Nous sommes profondément désolés des ennuis et inquiétudes causés aux personnes concernées. Nous nous efforcerons d'améliorer la sécurité afin de nous assurer que cela ne se reproduise pas", a déclaré Nintendo dans son communiqué. L'ampleur revue à la hausse de ces piratages ne pesait guère sur le cours de Bourse de Nintendo mercredi: vers 02H00 GMT, son titre grimpait de 0,68% à 45.510 yens, faisant ainsi mieux que l'indice vedette Nikkei (+0,13% à la même heure). Le groupe sort d'un excellent exercice 2019/20, avec un chiffre d'affaires en progression de 9% et un bénéfice net qui s'est envolé de 33,3% grâce au succès de sa console Switch et la bonne performance des jeux associés. Lancé en mars, son titre "Animal Crossing: New Horizons" a battu des records de vente, porté par la demande de joueurs confinés à cause de la pandémie de coronavirus. (Belga)