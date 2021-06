Nintendo ne dévoile pas de nouvelle Switch mais présente des images du nouveau Zelda

Nintendo n'a pas dévoilé mardi de nouveau modèle de sa console Switch au dernier jour du grand salon dédié au jeu vidéo E3, mais a fait saliver les fans avec quelques images de la suite de la saga Zelda.

La présentation du géant nippon, en ligne comme toutes les conférences des grands acteurs du secteur depuis le début de l'événement samedi, était particulièrement anticipée.

Même si Nintendo avait prévenu qu'elle serait consacrée uniquement aux jeux à venir, des rumeurs circulaient sur la possible présentation de nouveaux équipements.

Les fans attendent notamment une nouvelle version plus puissante et offrant de meilleurs graphismes de la Switch, la console de Nintendo sortie il y a plus de quatre ans, qui présente la particularité de pouvoir être utilisée comme console de salon ou comme console portable.

Le groupe japonais s'en est tenu à sa ligne et a présenté pendant une quarantaine de minutes des bandes-annonces sur une vingtaine de jeux.

Le groupe a notamment annoncé que le prochain épisode du blockbuster "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" sortirait en 2022. Quelques images de l'aventure, où le héros, Link, flotte dans les cieux du royaume d'Hyrule, ont été diffusées.

Pour faire patienter les fans qui attendent le jeu "Metroid Prime 4", Nintendo a aussi annoncé pour octobre 2021 une version en 2D des aventures de Samus sur Nintendo Switch, intitulée "Metroid Dread".

Le groupe a aussi fait part de l'arrivée dans le jeu de combat "Super Smash Bros. Ultimate" du personnage Kazuya de l'univers Tekken comme nouveau combattant.

Comme le reste des présentations au salon E3, la conférence de Nintendo était présentée en ligne.

L'édition 2020 de l'événement avait été annulée en raison de la propagation du Covid. Le maire de Los Angeles, la ville qui accueille habituellement le salon, a promis samedi que E3 aurait bien lieu sur place et non à distance en 2022.

- Record de ventes -

Tiré par l'engouement mondial pour les jeux vidéo en ces temps de pandémie, le secteur se porte particulièrement bien.

Aux Etats-Unis, les ventes de jeux vidéo ont atteint un record en 2020, s'élevant à près de 57 milliards de dollars, selon un rapport du cabinet d'études NPD Group.

Nintendo a aussi signé des résultats record sur son exercice 2020/21 clos au 31 mars, grâce notamment à sa console Switch et certains jeux ultra-populaires pendant la pandémie comme "Animal Crossing: New Horizons".

Parmi les autres grandes annonces au salon E3, la société française Ubisoft a dévoilé samedi les premières images d'un nouveau jeu d'aventures basé sur le film de science-fiction aux personnages bleus de James Cameron, Avatar, ainsi qu'un nouveau jeu associant Mario et Les lapins crétins.

Microsoft, le fabriquant des consoles Xbox, a de son côté annoncé dimanche que le jeu d'aventures dans l'espace Starfield, développé par le studio Bethseda récemment arrivé au sein du géant informatique, sortira le 11 novembre 2022.

Le groupe avait quelques jours auparavant indiqué qu'il travaillait sur un logiciel pour permettre aux amateurs de jeux Xbox de jouer directement sur leur télévision connectée à internet ou sur smartphones, sans console, marquant ainsi un pas de plus vers la dématérialisation des jeux vidéo.