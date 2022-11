Nombreuses tentatives de traversée de la Manche au cours du week-end

Quelque 142 migrants qui tentaient la traversée vers l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune ont été secourus vendredi et samedi et d'autres opérations étaient en cours dimanche pour venir en aide à des exilés, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

Les secours sont d'abord venus en aide à 40 naufragés dans la nuit de vendredi à samedi, dont certains à l'eau, qui avaient pris place à bord d'un bateau en train de couler. D'importants moyens de sauvetage ont été déployés, dont une vedette de la police belge et un hélicoptère.

Samedi matin, 52 exilés ont été secourus au large du Pas-de-Calais et ramenés à quai à Calais. Puis 50 autres personnes en difficulté dans une embarcation ont été prises en charge et déposées à Calais, toujours dans la matinée.

Selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar), plusieurs opérations de sauvetage se poursuivaient dimanche.

La maire de Calais, Natacha Bouchart, a affirmé à l'AFP que quelque 600 migrants ont tenté la traversée depuis samedi matin, au cours de "16 évènements".

"Les passeurs sont très performants professionnellement. Ils ont une très grande capacité à s’adapter. Malgré la présence des forces de l’ordre, ça reste hyper complexe à intercepter", a-t-elle dit.

Un pêcheur-plaisancier, Olivier Folcke, propriétaire du bateau "Black Bird 2", a raconté à l'AFP avoir récupéré dimanche en mer trois Syriens d'une vingtaine d'années qui n'ont pas pu embarquer à bord d'un bateau surchargé et auraient été jetés à l'eau par des passeurs.

M. Folcke explique avoir vu deux bateaux, l'un avec 25 personnes, l'autre où des migrants "se bagarraient". "Et soudainement, les passeurs ont jeté à l'eau plusieurs objets (...) mais aussi trois migrants."

"J'ai récupéré ces derniers (...) en état d'hypothermie et les ai ramenés aussi vite que possible au port de Calais. Au moins deux des trois allaient se noyer", poursuit-il. Ils ont été pris en charge par les pompiers.

La route maritime entre la France et l'Angleterre est l'une des plus empruntées au monde, "avec plus de 400 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles", rappelle la Prémar dans un communiqué.

Le 24 novembre 2021, il y a presque un an, 27 migrants avaient trouvé la mort dans le naufrage de leur bateau au large de Calais, le pire drame enregistré dans la Manche.