Noodweer - Les pompiers néerlandais en alerte face à montée des eaux dans le Limbourg

(Belga) Les pompiers néerlandais ont émis une alerte dimanche soir pour de hauts niveaux d'eau au sud de la province du Limbourg, qui borde la Belgique. Une rivière à Epen, la Kleine Geul, menace d'y sortir de son lit à cause des fortes pluies constatées en divers endroits. Les niveaux d'eau de la Geul et Gulp sont plus hauts que d'ordinaire.

L'eau aurait déjà pénétré dans un moulin à Epen. Plusieurs routes sont aussi impossibles d'accès. Après les intempéries records du mois de juillet, qui ont aussi dévasté la Belgique, les services d'urgence ont réagi plus rapidement face à la montée des eaux de plusieurs petits cours d'eau, selon un porte-parole des pompiers. (Belga)