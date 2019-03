Nord du Nigeria: neuf morts dans une nouvelle attaque

(Belga) Neuf personnes ont été tuées samedi dans l'attaque d'un village par des hommes armés dans l'Etat nigérian de Kaduna (nord), régulièrement secoué par des affrontements intercommunautaires, a-t-on appris de sources officielles.

"Le gouvernement de Kaduna a confirmé l'assassinat de neuf citoyens par des éléments criminels qui ont attaqué le village de Nandu, dans le district de Sanga à l'aube", affirme un communiqué publié sur le compte Twitter du gouverneur Nasir Ahmad El-Rufai. "Les agences de sécurité ont retrouvé neuf corps, dont des enfants. Les assaillants ont également brûlé plusieurs maisons dans le village", ajoute le communiqué condamnant les violences. La région de Kaduna, point de jonction entre un nord majoritairement musulman et un sud à prédominance chrétienne, est régulièrement le théâtre de vives tensions intercommunautaires, notamment entre éleveurs peul musulmans et agriculteurs chrétiens. Le conflit, qui concerne souvent l'accès à la terre et à l'eau, a pris ces dernières années une dimension ethnique et religieuse, aggravée par l'explosion démographique dans le pays le plus peuplé d'Afrique (190 millions d'habitants) et par l'instrumentalisation qu'en font souvent les politiciens locaux. (Belga)