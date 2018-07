Notaires: après un départ poussif, l'ouverture de la profession passe la seconde

Le notariat voulait une pause, il va devoir s'habituer à la "loi Macron". Après des débuts difficiles, l'ouverture de la profession entre dans son rythme de croisière, avec une nouvelle feuille de route d'ici à 2020.

"La réforme est un vrai succès", a estimé mardi lors d'une conférence de presse Isabelle de Silva, présidente de l'Autorité de la concurrence. "On a vu un renforcement du maillage territorial et l'économie reste très saine et dynamique dans le secteur."

L'institution dressait un bilan, à l'occasion de nouvelles propositions. Celles-ci, sur lesquelles le gouvernement se penchera en septembre, visent l'installation de 700 nouveaux notaires ces deux prochaines années.

La libéralisation du notariat faisait partie des principales dispositions de la "loi Macron", adoptée en 2015 quand l'actuel président de la République était ministre de l'Economie.

Combattue par la profession, elle visait à faciliter son ouverture. Auparavant, un notaire devait être présenté au ministère de la Justice par le prédécesseur dont il rachetait l'office, ou être sélectionné pour un office vacant ou créé, cette dernière situation étant très rare.

Conséquence de la loi, l'Autorité de la concurrence avait établi en 2016 une carte d'environ 250 zones où les aspirants notaires pouvaient poser leur candidature librement, une cinquantaine d'autres excluant a priori les nouvelles installations.

Finalement, les objectifs ne sont pas atteints. L'Autorité visait 1.650 nouveaux notaires d'ici septembre 2018 et il en manquera des dizaines, voire plus de 100 selon ses estimations.

"Il y a eu une première année pendant laquelle la machine ne s'est pas tout à fait mise en marche", reconnaît Mme de Silva.

L'ouverture de la profession a été victime de son succès. Plus de 36.000 candidatures ont été déposées et le ministère de la Justice a dû accueillir de fastidieux tirages au sort. La procédure a même été rallongée par une suspension fin 2016 à la suite d'une décision du Conseil d'Etat.

- Droit à la publicité -

Ce nombre élevé est aussi dû à des critères d'inscriptions peu astreignants: les candidats pouvaient se présenter simultanément dans toutes les zones. L'Autorité estime leur nombre réel à moins de 8.000.

"Certains ont pu être nommés dans une zone où ils n'avaient jamais réellement envisagé d'exercer" et n'ont jamais prêté serment, a regretté Mme de Silva, qui se prononce pour un tirage "informatique et simultané".

Pour autant, "il ne faut pas mettre l'accent sur le fait qu'il y ait quelques notaires manquants à l'arrivée", relativise-t-elle. "Le plus dur a été fait (avec) l'adoption de la loi et la mise en place de toutes les procédures."

L'Autorité, qui réduit un peu le nombre de "zones libres" à 230, se félicite des effets sur la profession: une hausse de 15% du nombre de notaires titulaires ou associés -c'est-à-dire hors salariés- à presque 10.000. La moyenne d'âge a rajeuni de deux ans à 47 ans, et plus de la moitié des nouveaux notaires sont des femmes.

Surtout, "ça n'a pas affaibli la profession, il n'y a pas eu de vague de faillite", dit Mme de Silva, en réponse aux craintes agitées par le notariat.

Désormais, les instances de la profession, qui ont demandé en vain une pause des nouvelles installations, mettent plutôt l'accent sur les difficultés supposées des nouveaux arrivants.

"On est aujourd'hui totalement incapables de mesurer les impacts de la première vague: on va lancer cette deuxième vague sans même s'assurer que les nouveaux offices créés fonctionnent", a déclaré Didier Coiffard, président du Conseil supérieur du notariat (CSN) à l'AFP. "C'est complétement irresponsable."

Selon M. Coiffard, qui dénonce la "vision mécanique" de l'Autorité de la concurrence, seule la moitié des nouveaux offices notariaux fonctionnent réellement à l'heure actuelle.

"L'une des difficultés principales, (...) c'est la difficulté à se faire connaître", reconnaît Mme de Silva.

En conséquence, l'Autorité de la concurrence recommande au gouvernement d'alléger les règles très strictes qui empêchent presque totalement toute publicité chez les notaires.

"Nos règles actuelles de publicité et de communication sont des règles qu'il faut faire évoluer", admet auprès de l'AFP Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris.

Reste que "ce que propose l'Autorité de la concurrence, ce sont des règles spéciales pour les nouveaux notaires", nuance-t-il. "Il faut libéraliser les règles de façon plus générale."