Notre correspondant en Ukraine raconte comment les habitants vivent avec une peur constante: "Nombreux vivent désormais sous terre" (vidéo)

En Ukraine, la situation pour ceux qui restent sur place est évidemment compliquée. Nous avons eu contact avec notre correspond RTL INFO. Alexander Query nous raconte le quotidien des habitants qui se sont réfugiés sous terre. Ce samedi, malgré encore quelques tirs et explosions, notre correspondant affirme qu’il fait plus calme à Kiev.

Les alertes au bombardement sont nombreuses en Ukraine. Pour ceux qui sont restés sur place, la situation est compliquée. Comment vivent les habitants là-bas avec cette peur constante ? Notre correspondant RTL INFO nous répond : "Ça va être un peu curieux ce que je vais dire mais on finit par relativement s’habituer, confie Alexander Query. On crée une espèce de routine autour de ça, c’est-à-dire que cette nuit, il y a eu énormément d’alertes mais, petit à petit, on se construit des abris."

C’est, d’après lui, le cas de nombreux Ukrainiens qui ont désormais élu domicile sous terre, notamment dans les bouches de métro. "Le métro s’est arrêté pour devenir complètement un abri anti-aérien, avec des conditions qui ne sont pas nécessairement les plus simples du monde, par exemple, les toilettes publiques ne sont pas nécessairement les plus propres du monde, etc. Mais en fin de compte, ça donne tout de même aux Ukrainiens des abris sûrs", détaille notre correspond.

Alexander Query nous parle d’affrontements très intenses dans la nuit de vendredi à samedi. Mais depuis ce samedi matin, la situation semble s’être un peu calmée dans le centre de la capitale ukrainienne. "Mis à part dans la banlieue de Kiev où un immeuble résidentiel a été frappé par un missile", dit-il.

Le calme revient donc doucement mais des explosions et des bruits de tirs ont malgré tout encore été entendus. "On finit par vivre avec…", conclut-il.