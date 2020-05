Notre journaliste RTL INFO envié par des nombreux Belges: "Je m'apprête à prendre un petit verre au soleil"

En Allemagne, au niveau de l'horeca, tout est ouvert depuis 2 semaines, comme a pu s'en rendre compte notre journaliste RTL INFO Julien Modave, à Aix-La-Chapelle.

On constate un espace d'un mètre 50 entre chaque table, "les gens ne semblent pas particulièrement stressés, personne ne port de masque sauf les serveurs qui sont obligés d'en porter". Ils doivent aussi nettoyer la table après chaque passage de clients, mais également se laver les mains toutes les demi-heures.

"Je m'apprête à faire quelque chose dont toute la Belgique a envie : prendre un petit verre au soleil", lance notre journaliste RTL INFO en s'installant à une table en terrasse, où un soda l'attend.

Pour entrer dans un restaurant, en Allemagne, vous devez porter un masque et vous le retirez une fois installé à votre table. Et le serveur prend vos coordonnées par mesure de précaution.

La sécurité sanitaire fait naître de grandes idées

Un peu partout dans le monde, certains restaurateurs font preuve d'inventivité pour assurer la sécurité sanitaire à la réouverture tout en séduisant les clients.

Un créateur français a ainsi imaginé un système de cloche ou abat-jour géant, transparent et suspendu au plafond. Il avait d'abord pensé à des parois mais l'idée a été abandonnée : "Avec ces parois, on se serait cru en prison. Aller manger dans un parloir de prison, non. J'me dis : si on pouvait rendre ça plus glamour, plus joli, plus poétique", explique Christophe Gernigon, créateur de Plex'art. La production en série doit débuter dans quelques jours et des restaurateurs belges ont déjà manifesté leur intérêt.

Dans une brasserie de Manhattan, le patron d'une brasserie a installé des cloisons entre les tables. Il envisage d'autres mesures comme les serviettes imbibées de désinfectant ou le porte d'une visière par le personnel.

"Nous savons qu'il est très difficile de travailler avec un masque car nous devons parler avec les clients. Nous sommes donc partis d'un chapeau de pêche pour rendre cette visière amusante. J'ai réussi à convaincre mon personnel de la porter et c'est en fait très confortable", lance Stratis Morfogen, directeur du restaurant Brooklyn Shop House.

Dans certains pays comme en Italie, il sera possible de scanner la carte pour éviter de prendre le menu en main. Enfin, aux Pays-Bas, les clients d'un restaurant dîneront aux chandelles à l'intérieur d'une petite serre.





À Liège et Bruxelles comme à Vilius ?

Rappelons que chez nous, la réouverture de l'horeca est la prochaine étape attendue du déconfinement progressif. L'une des solutions avancée ce mardi, c'est la possibilité d'étendre les terrasses. Et on y pense sérieusement du côté de Liège, où la commune étudie la possibilité, notamment, d'utiliser des piétonniers.

Liège prend pour exemple la Ville de Vilnius : la capitale de la Lituanie a décidé de mettre des espaces publics à la disposition du secteur horeca.

La proposition a également été faite par la Ville de Bruxelles où 200 établissements ont introduit une demande d'étendre leurs terrasses dans certaines zones du centre.