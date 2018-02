(Belga) La Bourse de New York, après plusieurs séances tumultueuses, a de nouveau été saisie jeudi par une grande fébrilité faisant perdre plus de 1.000 points à son indice vedette, soit plus de 4%.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 4,16% à 23.858,83 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 3,90% à 6.777,16 points et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 3,75% à 2.581,10 points. (Belga)