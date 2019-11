Nouveau le 1er décembre - Charles Michel prend la tête du Conseil européen

(Belga) L'ex-Premier ministre belge Charles Michel prend ce 1er décembre la présidence du Conseil européen, le cénacle des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Choisi par ses pairs en juillet dernier au terme d'un partage laborieux des hautes fonctions européennes, l'ex-Premier ministre succède au Polonais Donald Tusk (2014-2019) et à un autre Belge, Herman Van Rompuy (2010-2014), pour un mandat de deux ans et demi - jusqu'au 31 mai 2022 - renouvelable une fois. Ses priorités iront à la lutte contre le changement climatique, au développement économique (commerce, entreprises innovantes) ou encore à une Europe de la défense forte au sein de l'Otan. Dans un discours récent devant des étudiants à Amsterdam, M. Michel a insisté sur le pragmatisme et la confiance que l'Union doit retrouver pour s'affirmer sur la scène mondiale. C'est également ce 1er décembre que la nouvelle Commission européenne devrait prendre ses fonctions, avec à sa tête l'Allemande Ursula von der Leyen. Le Parlement européen doit donner son feu vert, ce mercredi, à l'ensemble de l'équipe, qui sera dépourvue de commissaire britannique. Le Belge Didier Reynders devrait devenir commissaire à la Justice, en charge de l'Etat de droit et de la Protection des consommateurs. (Belga)