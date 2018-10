Nouveau ralentissement de l'emploi salarié au deuxième trimestre

Le secteur de l'emploi salarié a enregistré un treizième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois salariés, mais accuse un ralentissement dû notamment au recul de l'emploi dans la fonction publique lié à la baisse des contrats aidés, selon des chiffres définitifs de l'Insee publiés mardi.

Les créations d'emplois s'élèvent à 12.500 sur ce trimestre, résultat de la différence entre les 24.300 créations dans le secteur privé et les 11.800 suppressions dans la fonction publique, par rapport au trimestre précédent.

Sur un an, la progression est de +0,8%, soit un peu plus de 207.600 créations (236.000 dans le privé et -28.300 dans le public), notamment en raison du dynamisme des services. Mais par rapport au premier trimestre, il s'agit d'une stagnation (+0%) après une hausse de 0,2% (47.500 créations d'emplois).

Comme depuis plusieurs mois, c'est le secteur des services marchands qui tire la majorité des créations d'emplois, même s'il ralentit lui aussi: +0,2% contre +0,3% au trimestre précédent, avec 23.400 créations ce trimestre.

A noter que l’intérim, qui progresse fortement depuis plusieurs années, est en repli pour la première fois depuis l'été 2014, avec -2.900 postes au 2e trimestre 2018 en baisse de 0,4% contre une hausse de 0,3% au trimestre précédent. Sur un an, ce secteur reste en forte hausse (+6,5%) avec 49.500 créations nettes d'emplois.

Le secteur de la construction continue d'être dynamique avec 5.000 créations (+0,4%) ce trimestre et 25.300 sur un an (+1,9%). L'emploi industriel recule légèrement (-0,1%) mais se maintient sur un an (+0,2%)

Ces chiffres définitifs du deuxième trimestre par rapport à l'estimation provisoire publiée en août sont revus à la baisse pour l'emploi privé de 6.700 dans l'intérim et les services non marchands, a précisé l'Insee.