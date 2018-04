Nouveau record pour les ventes mondiales de billets de cinéma en 2017

(Belga) Les ventes mondiales de billets de cinéma ont atteint un nouveau record en 2017 à 40,6 milliards de dollars, le gigantesque marché chinois se reprenant tandis que l'Amérique du Nord s'affichait en léger repli, a annoncé mercredi l'association américaine du cinéma (MPAA).

Les recettes ont ainsi augmenté de 5% par rapport à 2016, une année record déjà, a indiqué la MPAA, un groupe représentant les six plus gros studios hollywoodiens. L'année 2017 a été dopée par des mastodontes comme "Les derniers Jedi", huitième épisode de la saga Star Wars, "La Belle et la Bête", avec Emma Watson, ou encore "Wonder Woman". Hors Amérique du Nord, les recettes ont augmenté de 7% à 29,5 milliards, en grande partie grâce à une reprise du secteur en Chine, après un léger ralentissement en 2015. Le Japon, la Grande-Bretagne, l'Inde et la Corée du Sud complètent, avec la Chine, le top cinq des marchés internationaux les plus dynamiques. En Amérique du Nord les recettes ont légèrement diminué par rapport à 2016 à 11,1 milliards de dollars après un record l'année précédente à 11,4 milliards. Les souscriptions aux services de vidéo en streaming dans le monde ont pour leur part bondi de 33% pour atteindre 446,8 millions, toujours selon la MPAA. "Avec plus d'histoires et plus de supports que jamais pour les raconter, notre industrie continue de s'adapter à un monde en constante évolution", a déclaré le PDG de l'association, Charles Rivkin. "Le marché mondial du divertissement se développe sur plusieurs fronts, innovant constamment pour offrir une expérience inégalée aux spectateurs du monde entier", a-t-il ajouté. (Belga)