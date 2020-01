Nouveau virus en Chine - L'armée chinoise déploie du personnel médical à Wuhan

(Belga) Quatre-cent-cinquante médecins et autre personnel médical de l'Armée populaire de libération (APL) sont arrivés par avion à Wuhan (centre de la Chine) pour participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l'agence Chine nouvelle.

Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre le virus Ebola et le Sras, un virus similaire au coronavirus qui a contaminé depuis décembre près de 1.300 de personnes et fait 41 morts dans toute la Chine, a précisé l'agence de presse officielle. La quasi-totalité des victimes ont succombé à Wuhan ou dans sa province, le Hubei. Le virus a voyagé ailleurs en Asie et a gagné la France et les Etats-Unis. Dans l'espoir d'enrayer la contagion, le régime communiste a placé de facto jeudi la ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Plus personne n'est autorisé à quitter la ville. D'autres communes de la région ont pris des mesures similaires, bouclant au total plus de 40 millions d'habitants. Chine nouvelle a précisé que les militaires, qui appartiennent aux armées de terre, de l'air et à la marine, étaient arrivés vendredi soir. Ils doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale. Parmi eux figurent des spécialistes des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies nosocomiales et des soins intensifs, selon l'agence. Sur le total des malades, 237 sont dans un état critique, d'après les chiffres officiels. (Belga)