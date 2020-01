Nouveau virus en Chine - La Chine relève le bilan à 25 morts et 830 cas

(Belga) La Chine a relevé vendredi à 25 morts et 830 cas le bilan de l'épidémie due à un mystérieux virus, a indiqué la Commission nationale de la santé.

L'institution a ajouté que les autorités examinaient par ailleurs 1.072 cas suspectés de faire partie de cette épidémie provenant de la ville de Wuhan (centre). Le précédent bilan communiqué jeudi faisait état de 18 morts et plus de 600 cas de contamination avérés, en grande majorité dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale. Le nouveau bilan a été communiqué peu de temps après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de ne pas déclarer d'urgence internationale face à ce nouveau coronavirus. Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients "guéris" ont pu quitter l'hôpital. Face à la crise, le régime communiste a pris jeudi la décision inédite de mettre de facto en quarantaine la métropole de Wuhan et ses 11 millions d'habitants. D'autres villes de la région sont depuis également coupées du monde, les transports au départ de ces communes étant à l'arrêt. Au total, quelque 20 millions de personnes sont bloquées dans la région. (Belga)