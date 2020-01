Nouveau virus en Chine - Un deuxième cas au Japon

(Belga) Un deuxième cas de contamination au coronavirus chinois a été détecté, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires de l'archipel.

Il s'agit d'un homme âgé d'une quarantaine d'années établi dans la métropole chinoise de Wuhan, considérée comme le foyer de cette affection pulmonaire contagieuse. L'homme est arrivé au Japon dimanche et a depuis lors été hospitalisé. En dehors de la Chine, des cas ont été diagnostiqués aux Etats-Unis, en Thaïlande, à Taïwan et au Vietnam. En Chine, 18 personnes ont jusqu'ici perdu la vie et quelque 650 contaminées. Plusieurs pays ont commencé à examiner les voyageurs qui proviennent de Chine. Plusieurs villes de l'empire du Milieu ont été confinées pour tenter d'endiguer l'épidémie. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé jeudi après un sommet de crise qu'il était encore trop tôt pour déclarer l'urgence internationale concernant ce virus mystérieux. (Belga)