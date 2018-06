L'Inde à nouveau sous le choc après un viol: 5 employées d'une organisation caritative attaquées par un groupe d'hommes

Cinq employées d'ONG ont été enlevées et violées en réunion sous la menace d'armes à feu dans un village de l'est de l'Inde, a rapporté vendredi la police locale.



Travaillant pour une organisation caritative indienne, les femmes jouaient mardi une pièce de théâtre pour sensibiliser les consciences au trafic humain dans le district de Khunti, dans l'État sous-développé du Jharkhand, lorsqu'elles ont été attaquées.



Les victimes ont déposé plainte auprès de la police. "Nous sommes en train d'interroger plusieurs personnes", a déclaré à l'AFP l'officier de police Rajesh Prasad. Les autorités soupçonnent les partisans d'un mouvement d'autogestion des villages, qui voient les étrangers d'un mauvais oeil. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'heure.



Les violences sexuelles en Inde sont sous les feux des projecteurs depuis un viol collectif dans la capitale New Delhi en 2012 qui avait suscité une indignation internationale.



Quelque 40.000 agressions sexuelles ont été signalées en Inde en 2016, mais leur nombre réel serait bien plus élevé en raison du silence entourant ces crimes dans un pays qui reste très patriarcal.