Nouvel an: l'armée américaine s'excuse pour un tweet de "mauvais goût"

(Belga) Le commandement américain des forces stratégiques s'est excusé lundi pour une blague de "mauvais goût" après avoir tweeté "être prêt" à lâcher quelque chose de "bien plus gros" que la traditionnelle boule de cristal de Times Square, qui marque le passage à la nouvelle année.

Dans un message posté sur Twitter, supprimé depuis mais relayé par des médias américains, le Stratcom, qui fait partie du Pentagone, a publié une vidéo dans laquelle un avion largue deux bombes, accompagnée de ce message. "La tradition de #TimesSquare pour la #NouvelleAnnée, le lâcher de la grande boule... en cas de besoin, on est #prêt à lâcher quelque chose de bien, bien plus gros." L'US Strategic Command, dont le slogan est "La paix est notre métier", s'est ensuite fendu d'un nouveau tweet pour s'excuser. "Notre précédent tweet pour la nouvelle année était de mauvais goût et ne reflète pas nos valeurs. Nous nous excusons. Nous nous consacrons à la sécurité de l'Amérique et de ses alliés." Cité par NBC News, un porte-parole du commandement américain des forces stratégiques, qui contrôle notamment l'arsenal nucléaire des Etats-Unis, a précisé que les images sur la vidéo montraient des bombes non-nucléaires. Environ un million de personnes sont attendues lundi dans le quartier de Times Square à New York, où est célébré, depuis 1907, le passage à la nouvelle année, symbolisé par une sphère géante qui glisse lentement le long d'un poteau de 43 mètres.