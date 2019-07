Nouvel épisode de canicule en France la semaine prochaine

La France va vivre la semaine prochaine un nouvel épisode de canicule de plusieurs jours, qui va aggraver la sécheresse qui s'installe sur le pays, a mis en garde Météo-France mercredi.

Après un week-end estival, un air plus chaud en provenance d'Espagne arrivera par le sud-ouest dimanche, entraînant à partir de lundi "un épisode caniculaire de plusieurs jours", a indiqué l'organisme de prévision sur son site internet, notant ne pas pouvoir prévoir à ce stade la durée précise.

Dès le début de la semaine, les températures maximales évolueront entre 30 et 35°C sur la moitié nord et entre 35 et 39°C, localement 40°C, du Sud-Ouest au Centre-Est.

Cet épisode "se traduira également par un temps très sec sur une très grande partie du pays, accentuant et aggravant l'épisode de sécheresse en cours", selon Météo-France.

La France souffre d'un manque de pluie sur une grande partie du pays, avec 64 départements concernés par des restrictions d'eau.

Fin juin, une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité avait déjà fait suffoquer une grande partie du pays pendant plusieurs jours. Le seuil de 45°C avait même été dépassé pour la première fois, avec un record absolu de 45,9°C enregistré le 28 juin à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard.

Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.