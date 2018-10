Nouvelle mobilisation à Bruxelles pour la libération de Mustapha Awad

(Belga) Une soixantaine de personnes ont manifesté mercredi après-midi devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles pour appeler à une plus forte mobilisation de l'Etat belge en faveur de Mustapha Awad. Cet artiste belge d'origine palestinienne, arrêté par les autorités israéliennes le 19 juillet dernier au poste frontière entre la Jordanie et les territoires palestiniens, est poursuivi dans un dossier de terrorisme.

La manifestation aura duré de 16h00 à 17h30. Un grand drapeau palestinien a été déployé par des manifestants, qui arboraient le message "Free Mustapha". D'autres drapeaux de la Palestine et pancartes avec sa photo ont été brandis par la foule. Le comité Free Mustapha estime que le soutien du gouvernement belge à l'artiste a été des plus minimes. "Depuis trois mois, Mustapha n'a été vu que deux fois par le consul", déplore Myriam De Ly, représentante de l'Association Belgo-Palestinienne. "Il n'a toujours pas pu donner un coup de fil à sa famille. Il y a un manque de travail et il faut une plus forte intervention diplomatique". Le procès de Mustapha Awad doit s'ouvrir le 1er novembre prochain en Israël. Les manifestants demandent au ministre des Affaires étrangères Didier Reynders de mettre en oeuvre une pression diplomatique plus forte. "Ce n'est pas normal qu'il y ait un procès", continue Myriam De Ly. Un nouveau rassemblement de soutien sera organisé mercredi prochain à 16H00 devant la gare centrale de Bruxelles. (Belga)