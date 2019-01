Nouvelle opposante en chef, Pelosi ne se fait pas d'illusions sur les défis à venir

(Belga) La nouvelle présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé jeudi qu'elle ne se faisait "pas d'illusions" sur les défis à venir dans un Congrès divisé face au président républicain Donald Trump, tout en promettant d'oeuvrer au rassemblement, dans le "respect".

"Nous ne nous faisons pas d'illusions, notre travail ne sera pas facile", a déclaré l'élue démocrate après avoir repris le marteau de "Speaker", qu'elle avait déjà tenu entre 2007 et 2011, devenant à l'époque la première femme de l'Histoire américaine à accéder à ce poste crucial. "Mais promettons que lorsque nous ne serons pas d'accord, nous nous respecterons et nous respecterons la vérité", a-t-elle ajouté dans un discours devant la nouvelle Chambre qui compte un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités. Elle a obtenu 220 votes sur 435. (Belga)