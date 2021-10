Nouvelle règle pour les voyages aux USA: le vaccin bientôt obligatoire pour entrer sur le territoire

À partir du 8 novembre, les voyageurs qui entrent aux USA par avion et qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents devront être pleinement vaccinés contre le coronavirus. Ils devront aussi présenter un test négatif au Covid-19 réalisé au plus tard dans les 24 heures précédentes, selon les nouvelles règles communiquées par la Maison Blanche lundi.



Les voyageurs qui sont exemptés d'obligation vaccinale devront présenter un test négatif. Pour les ressortissants américains qui sont pleinement vaccinés, le test PCR devra être réalisé dans les 3 jours précédents le vol, mais seulement un jour pour tous les autres voyageurs. Les migrants et enfants de moins de 18 ans peuvent entrer aux USA sans être vaccinés, tant qu'ils sont dépistés pour le Covid-19. Les compagnies aériennes doivent s'assurer que les nouvelles règles sont correctement appliquées. Une personne est considérée comme vaccinée si la seconde dose du vaccin a été administrée au moins 2 semaines avant le jour du voyage.