Nouvelle-Zélande: Auckland confiné pour lutter contre le variant britannique

Wynyard Quarter, un quartier de bars et restaurants normalement bondés, déserté le 15 février 2021 alors qu'Auckland est soumis à un confinement DAVID ROWLAND

Les deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville néo-zélandaise, ont entamé lundi un confinement de trois jours, une mesure drastique pour tenter de contenir un premier foyer d'infection au variant britannique du coronavirus.

La Première ministre Jacinda Ardern a ordonné ces 72 heures de confinement après la découverte de trois cas au sein d'une même famille dans la grande ville de l'île du Nord.

Ecoles et entreprises non essentielles sont restées fermées lundi matin, et les habitants ont interdiction de quitter la ville, sauf raison impérieuse.

Le ministère de la Santé a précisé que les recherches avaient établi que deux des malades étaient atteints du variant du coronavirus apparu en Grande-Bretagne. Les résultats des tests de la troisième personne ne sont pas encore connus.

"Ces résultats confortent la décision d'agir de façon rapide et énergique pour détecter et empêcher tout risque de nouvelle contamination", a dit le ministère.

Les autorités ont précisé qu'aucun test effectué à ce stade sur les proches des trois malades n'avaient été positifs, laissant espérer une levée rapide du confinement.

Mais elles ignorent toujours comment ce variant est arrivé sur l'archipel, qui semblait avoir presque totalement éradiqué le virus.

Les trois personnes positives sont un père, une mère et leur fille. La femme travaille pour une entreprise fournissant du linge et des plats à des vols internationaux.

Le directeur général de la santé Ashley Bloomfield a indiqué que les investigations s'étaient initialement concentrées sur cette entreprise "du fait de son lien évident avec l'étranger".

Mais il a ajouté qu'il était "trop tôt pour exclure une quelconque source d'infection", soulignant que huit jours s'étaient passés entre le dernier jour de travail de la femme contaminée et son test positif.

Les rues d'Auckland étaient presque totalement désertes lundi, les pluies diluviennes contribuant sans doute aussi à décourager les gens de mettre le nez dehors.

Il y avait cependant foule dans les centres de dépistage. Et des automobilistes faisaient la queue à des points de contrôle de la police pour tenter de sortir de la ville.

L'Australie a décidé de suspendre sa "bulle" de voyages avec la Nouvelle-Zélande pendant toute la durée du confinement.

Il s'agit du premier confinement en près de six mois en Nouvelle-Zélande, un pays dont l'efficacité de la riposte à la pandémie a été saluée à l'étranger.

Le bureau de la Première ministre a de son côté annoncé que les premiers lots du vaccin contre le coronavirus, soit 60.000 doses, étaient arrivés.

Ce sont les agents aux frontières et les personnes travaillant dans les centres de quarantaine qui pourront les premiers recevoir une dose du vaccin Pfizer/BioNTech, et ce à partir de samedi.