Nouvelle-Zélande: démission d'un évêque à la suite d'une plainte d'ordre sexuel

Un évêque catholique néo-zélandais a démissionné après qu'une jeune femme l'ait accusé d'avoir eu "un comportement inacceptable d'ordre sexuel", a annoncé vendredi soir l'archidiocèse de Wellington.

L'évêque Charles Drennan, qui était en charge du diocèse de Palmerston North, sur l'île du Nord, a remis sa démission suite à des investigations indépendantes sur sa conduite.

"La jeune femme a demandé que les détails de la plainte restent confidentiels", écrit le cardinal John Dew, archevêque métropolitain de Nouvelle-Zélande, dans un communiqué.

L’Église catholique est secouée depuis quelques années par une série de scandales liés à la pédophilie dans le monde. Le pape a décrété depuis l'an dernier la tolérance zéro contre le clergé pédophile, demandant aux évêques de collaborer avec la justice civile

"On peut affirmer que le pape François a accepté sa démission", a dit Mgr Dew. "Aux yeux de l'Église catholique, le comportement de l'évêque Drennan était tout à fait inacceptable, et elle soutient pleinement la jeune femme pour s'être manifestée", a ajouté le cardinal.

Il a par ailleurs précisé la plaignante avait été informée de la démission de Drennan et que l'Église continuerait à lui apporter son soutien.

Selon le site internet NZCatholic, Charles Drennan, 59 ans, a été nommé évêque en 2011, avant de prendre ses fonctions à Palmerston North un an plus tard. Auparavant, il avait travaillé à la Secrétairerie d'État du Vatican sous le règne du pape Jean Paul II puis Benoît XVI.

Plus récemment, il a fait partie d'un groupe de travail ecclésiastique collaborant avec la Commission royale - l'enquête judiciaire aux pouvoirs les plus étendus de Nouvelle-Zélande - chargée de faire la lumière sur les mauvais traitements infligés à des enfants pris en charge par l'État et par des institutions religieuses entre 1950 et 1999.

"L'Église catholique ne tolère aucun comportement inapproprié de la part de ses membres. J'encourage tous ceux qui ont un tel comportement à le porter à l'attention de l'Église, de la police ou de toute organisation avec laquelle ils se sentent à l'aise", a poursuivi le cardinal.