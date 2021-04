Nouvelle-Zélande et Australie espèrent en avril une "bulle" où voyager librement

(Belga) La Nouvelle-Zélande a approuvé mardi le principe d'une "bulle" avec l'Australie au sein de laquelle les ressortissants des deux pays pourraient voyager sans quarantaine, en espérant que celle-ci se concrétisera à la mi-avril.

"Je peux confirmer que les voyages sans quarantaine débuteront dans moins de deux semaines, le 18 avril à 11:59", a annoncé la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Cette "bulle" devrait donc ouvrir un peu plus d'un an après que l'archipel du Pacifique Sud a fermé ses frontières en raison de la pandémie. L'Australie a de son côté en partie ouvert son territoire aux Néo-Zélandais il y a six mois, leur permettant de se rendre dans certains Etats sans avoir de quarantaine à observer. La Nouvelle-Zélande, qui n'a enregistré que 26 décès liés au Covid-19, est l'un des pays qui a été le plus efficace face à la pandémie, profitant à plein de son isolement géographique. Avec moins d'un millier de décès pour une population de 25 millions d'habitants, l'Australie a également été saluée pour sa gestion de l'épidémie. L'économie néo-zélandaise a considérablement souffert de l'absence de tourisme étranger sur son sol depuis plus d'un an. Le secteur touristique local espère que la "bulle" permettra d'injecter jusqu'à un milliard de dollars néo-zélandais (600 millions d'euros) dans l'économie nationale. Mme Ardern a exhorté les Australiens à profiter de cette opportunité, à l'approche de la saison des sports d'hiver en Nouvelle-Zélande. "Nous sommes un endroit sûr pour venir en famille", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. Plusieurs pays d'Asie-Pacifique travaillent sur des projets similaires de "bulle". Taïwan et l'archipel des Palaos, dans le Pacifique, en ont inauguré une jeudi, avec là aussi l'espoir de soutenir leur industrie touristique durement éprouvée par la pandémie. (Belga)