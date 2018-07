Noyades à Chalon-sur-Saône: la baignade était interdite dans le lac

La baignade était interdite dans le lac des Près Saint-Jean à Chalon-sur-Saône où trois enfants d'une même famille se sont noyés dimanche dans des circonstances encore floues, a-t-on appris lundi auprès de la mairie.

Trois enfants - une fille de 9 ans et deux garçons de 10 et 13 ans - sont morts dimanche en début de soirée dans ce lac situé dans un quartier populaire de la ville. Ils ont été retrouvés à cinq à six mètres du bord après avoir passé une heure à 4,5 mètres de profondeur où l'eau est à 10 degrés, selon les pompiers.

Trente-sept pompiers, dont neuf plongeurs et un sauveteur aquatique, se sont mobilisés pour les récupérer. Les secours ont ensuite tenté en vain de les réanimer.

Lundi, le parquet de Chalon-sur-Saône qui a ouvert une enquête sur les circonstances du drame, encore mal connues, se bornait à indiquer que "la piste accidentelle est en l'état privilégiée".

Selon une source proche du dossier interrogée par un correspondant de l'AFP, les enfants étaient tous les trois habillés et chaussés. Est-ce qu'ils ont glissé du bord alors qu'ils tentaient de se rafraîchir? Est-ce qu'ils savaient nager? Y-a-t-il eu un témoin direct de l'accident? Autant de points que les enquêteurs devront éclairer.

Sur Twitter, le maire LR de la ville, Gilles Platret, précise qu'il s'agit de "trois frères et sœur" en soulignant que "toute la population (est) marquée par cette tragédie".

Quatre autres personnes se sont également noyées dimanche ailleurs en France: une femme de 24 ans à Trouville (Calvados), un jeune Roumain dans la Loire près d'Angers et deux jeunes demandeurs d'asile toujours dans la Loire entre Angers et Saumur (Maine-et-Loire).

Selon l'agence Santé Publique France, près de quatre personnes meurent noyées tous les jours de l'été (enquête NOYADES datée de 2015). La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les enfants mais tous les âges sont concernés.

Les noyades en piscine concernent surtout de jeunes enfants qui ne savent pas nager et insuffisamment surveillés par un adulte. Dans les cours d'eau et plans d'eau, elles surviennent souvent après une chute et enfin, en mer, les noyés sont souvent "des personnes résidant dans le département de la noyade, âgées de plus de 45 ans, ou des personnes ayant un problème de santé".

D'où les conseils réitérés par les autorités: en piscine, "surveillez vos enfant de près et en permanence"; en mer "prenez en compte votre forme physique et les conditions météo" et en rivière ou plan d'eau, "respectez les interdictions de baignade".