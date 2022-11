Nucléaire iranien - Nucléaire: dépôt à l'AIEA d'une résolution critique contre l'Iran

(Belga) Les Etats-Unis et les trois pays européens parties à l'accord sur le nucléaire iranien (Royaume-Uni, France et Allemagne) ont soumis mardi soir à l'AIEA une nouvelle résolution dénonçant le manque de coopération de Téhéran, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Le texte "a été déposé ce soir", a indiqué à l'AFP un diplomate européen, tandis qu'une deuxième source avait fait état plus tôt de la même information, à la veille de l'ouverture de la réunion trimestrielle du conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les quatre pays occidentaux ont pris cette décision après avoir pris connaissance la semaine dernière d'un rapport de l'Agence faisant état de l'absence d'avancées sur la question de trois sites non déclarés, où des traces d'uranium avaient été découvertes par le passé. Selon le projet de résolution consulté par l'AFP, le Conseil "exprime sa profonde inquiétude" face à ce problème qui reste en suspens "du fait d'une coopération insuffisante de l'Iran". Le texte "juge essentiel et urgent" que Téhéran fournisse sans délai "des explications techniquement crédibles" sur la présence des particules d'uranium, ainsi que "l'accès aux sites et au matériel", pour "permettre la collecte d'échantillons", est-il écrit. Une délégation de l'AIEA doit se rendre en Iran d'ici à la fin du mois pour tenter d'avancer sur ce contentieux de longue date. Autre motif d'inquiétude, note une source diplomatique: "l'expansion continue du programme nucléaire iranien", alors même que les capacités de vérification de l'AIEA sont fortement restreintes depuis près de deux ans. Dans un document informel distribué lundi aux Etats membres, Moscou fustige "une action contre-productive" qui, si elle aboutit, "aura des conséquences irréversibles". Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA avait adopté une résolution similaire en juin. Seules la Russie et la Chine avaient voté contre. (Belga)