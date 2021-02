Nucléaire iranien - Washington exhorte l'Iran à se soumettre au contrôle de ses activités nucléaires

(Belga) Les Etats-Unis ont exhorté lundi l'Iran à se soumettre "complètement" au contrôle de ses activités nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), après l'accord temporaire trouvé entre l'Agence et Téhéran.

Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a salué la mission à Téhéran du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, "tout en réitérant l'appel lancé à l'Iran pour qu'il respecte pleinement ses engagements en matière de vérification et de non-prolifération nucléaire". A l'issue de cette mission, l'Iran et l'Agence ont annoncé dimanche un accord "temporaire" pour maintenir une surveillance des activités nucléaires iraniennes, bien que réduite, le temps que des pourparlers s'engagent entre les parties de l'accord international. L'accord signé par Téhéran à Vienne en 2015 avec les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni) ainsi que l'UE vise à empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique, avec de strictes limites à son programme nucléaire censé demeurer exclusivement civil et pacifique. La communauté internationale avait en échange levé toutes ses sanctions économiques contre l'Iran. Le président américain Joe Biden a promis de rejoindre à nouveau cet accord, mais à la condition que Téhéran revienne au préalable au respect des engagements dont il a commencé à s'affranchir en riposte aux sanctions des Etats-Unis sous Donald Trump. (Belga)