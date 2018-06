Nucléaire: la Russie va construire quatre réacteurs en Chine

Les présidents russe Vladimir Poutine (g) et chinois Xi Jinping échangent des documents, le 8 juin 2018 au Palais du Peuple, à PékinNicolas ASFOURI

La Russie et la Chine ont signé un important paquet d'accords dans le nucléaire, prévoyant notamment la construction en Chine de quatre réacteurs nucléaires par le conglomérat public nucléaire russe Rosatom, a annoncé vendredi le groupe.

"Les responsables du nucléaire russes et chinois ont signé le plus important ensemble de contrats dans l'histoire du partenariat nucléaire entre les deux pays", a déclaré Rosatom dans un communiqué, sans préciser les échéances et les montants de ces contrats.

Les accords ont été signés lors d'une visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin.

Ces contrats prévoient notamment la construction de quatre unités munies de réacteurs Gen 3+ VVER-1200 - avec une capacité de 1.200 mégawatts - à savoir deux à la centrale nucléaire existante de Tianwan et deux à celle de Xudabao, actuellement en construction.

Un autre contrat prévoit la fourniture par la Russie d'équipements, de carburant et de services pour un projet chinois de réacteur rapide.

Enfin, un accord a été signé portant sur la fourniture par la Russie d'équipements de générateurs thermoélectriques utilisés pour alimenter le programme spatial chinois, "en particulier en vue de l'exploration lunaire", précise le communiqué.

"Aujourd'hui, la Russie et la Chine sont les leaders de l'industrie nucléaire mondiale. La signature de ces accords est la meilleure confirmation de notre partenariat avec nos amis chinois", a déclaré dans ce communiqué le PDG de Rosatom Alexeï Likhatchev.

"Nous avons développé un cadre pour la conception et la construction conjointes sur le site de Tianwan par des spécialistes russes et chinois. Nous continuons à construire ensemble les unités Gen 3+ les plus modernes de Chine", a-t-il ajouté.

La Russie et la Chine coopèrent dans de nombreux projets nucléaires, dont notamment la construction de centrales nucléaires mais également la fourniture de produits destinés à la "médecine nucléaire", selon Rosatom.

La centrale nucléaire de Tianwan est "la plus grande installation utilisée dans la coopération économique russo-chinoise", selon le groupe russe.