David, boulanger français, ne veut pas quitter Odessa malgré la guerre: "Rester et aider plutôt que fuir"

"Je ne vais pas dire que je n'ai pas peur, ce serait mentir". David tient une pâtisserie dans la ville portuaire d'Odessa, une ville stratégique dont les Russes aimeraient s'emparer. Chaque jour, il entend le bruit assourdissant des bombardements. "On voit les bateaux. Ils s'éloignent et reviennent. C'est surtout la nuit que commencent les bombardements. À minuit, vers 5h du matin", explique ce Français, résidant en Ukraine.

Dès les premiers jours du conflit, il a pensé à se réfugier dans un bunker situé près de son établissement. Mais il a finalement changé d'avis. "J'y suis allé les premiers soirs mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et que les hommes laissaient les enfants et après, ça se remplit très vite. Donc je vais rester au studio", souligne-t-il.

Odessa est une ville historique de près d'un million d'habitants et premier port d'Ukraine, situé sur les bords de la mer Noire. "On vit dans une forteresse. C'est difficile de dire que c'est une ville car partout où l'on va, il y a des barricades, des sacs de sable, des barbelés, des soldats. Même les civils se sont armés", décrit David. Pour lui, impossible, à l'heure actuelle, de prendre les armes. "Je ne suis pas soldat. Et bien que ce soit la guerre, tuer une autre personne est plus facile à dire qu'à le faire. Tuer un être humain serait vraiment difficile. Me défendre si ma vie est en jeu ? Bien sûr que je me défendrai".

Aider plutôt que fuir

Malgré les combats, David refuse de quitter sa terre d'accueil. Sa place est en Ukraine, il l'assure. "J'ai été tellement reçu les bras ouverts, avec le cœur, dans ce pays. En voyant les gens apeurés, je me suis dit que je devrais peut-être rester et aider plutôt que fuir. Fuir quelqu'un qui vous reçoit comme ils m'ont reçu est très dur je trouve. Et c'est lâche. Donc je me suis dit que j'allais rester, faire ce que je peux. Si je peux aider, j'aide. Je fais des gâteaux avec ce que je peux trouver, avec ce que les gens m'apportent. Tous les jours, je sers les gens et je leur demande de ne pas payer. Ça peut leur donner de la joie, de l'espoir, le fait de se dire 'Tiens, une boulangerie française qui n'est pas fermée. Le Français est toujours là'", sourit-il. Avant d'ajouter: "Je faisais mes pains au chocolat avec du chocolat belge et là, je n'en trouve plus. Et je suis très malheureux car il est très bon ce chocolat".

Aujourd'hui, le Français salue le courage des Ukrainiens résolus à combattre l'armée russe. "Les hommes et femmes sont déterminés à défendre leur pays, plus que prêts à mourir", conclut-il.