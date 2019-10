Offensive turque en Syrie: un homme interpellé pour violences lors de la manifestation kurde à Liège

(Belga) Un individu présent à la manifestation kurde vendredi sur la place Saint-Lambert a été interpellé pour avoir porté des coups à une autre personne, a indiqué le parquet de Liège samedi.

Le jeune homme, né en 1997 et originaire de Liège, a été arrêté sur le fait. La victime a elle profité de l'interpellation pour s'enfuir. Privé de liberté et déféré samedi matin au parquet de Liège, l'agresseur fera l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège, le 19 novembre prochain. Il possède des antécédents spécifiques pour des actes de violence envers la police. Plusieurs centaines de Kurdes se sont rassemblés sur la place Saint-Lambert, vendredi vers 17h00. Le rassemblement avait pour but de dénoncer l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Malgré la présence de 70 policiers, des échauffourées ont eu lieu entre les manifestants kurdes et une cinquantaine de Turcs, selon la police. Une personne blessée a été transportée à l'hôpital. (Belga)