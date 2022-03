Olena Zelenska, la première Dame d'Ukraine, condamne un "massacre de civils": "Nos villes et nos villages étaient pleins de vie"

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a dénoncé mardi un "massacre de civils ukrainiens" et notamment d'enfants suite à l'invasion de la Russie, dans une lettre ouverte aux médias internationaux.



"Ce qui s'est produit il y a juste un peu plus d'une semaine était impensable. Notre pays était en paix, nos villes et nos villages étaient pleins de vie", écrit dans cette lettre au ton ardent l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Le 24 février nous nous sommes réveillés à l'annonce d'une invasion russe. Des chars ont traversé la frontière ukrainienne, des avions sont entrés dans notre espace aérien, des lance-missiles ont cerné nos villes. Malgré les assurances des groupes de propagande soutenus par le Kremlin qui parlent d'+opération spéciale+, il s'agit en fait d'un massacre de civils ukrainiens", souligne-t-elle.

"Ce qui est peut-être le plus terrifiant et dévastateur dans cette invasion, ce sont les enfants qui en sont victimes", poursuit-elle, citant les noms de plusieurs d'entre eux, Alice huit ans ou Arseniy, 14 ans. "Quand la Russie dit qu'elle +ne fait pas la guerre aux civils+, je veux d'abord dire le nom de ces enfants tués", note-t-elle, décrivant les souffrances de son peuple, les nombreux femmes et enfants contraints de s'abriter dans des stations de métro et les routes "encombrées de réfugiés". "L'agresseur (Vladimir) pensait pouvoir mener une guerre-éclair contre l'Ukraine. Mais il a sous-estimé notre pays, notre peuple et leur patriotisme", dit-elle, appelant comme son mari à la mise en place de corridors d'évacuation pour les civils et d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. "Fermez le ciel et nous gérerons nous-mêmes la guerre au sol", conclut-elle.

Mme Zelenska, 44 ans, est l'épouse de Volodymyr Zelensky, un ancien acteur, avec qui elle a eu deux enfants. Avant le conflit, elle a mené une campagne pour une amélioration de la nutrition dans les écoles du pays et a accompagné le président lors de ses voyages à l'étranger. Sollicitée par l'AFP pour savoir si la première Dame se trouve toujours à Kiev, la présidence ukrainienne n'a pas immédiatement répondu.