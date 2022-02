Olga est à Kiev et refuse de quitter le pays: "Je vais faire de mon mieux pour défendre l'Ukraine comme je peux"

Olga habite à Kiev, mais est originaire de Donetsk. Contactée par nos soins en visio-conférence, elle raconte avoir été réveillée par des bruits de bombardements : "Nous avons entendu des bombardements, ou alors c'était la défense contre ceux-ci".

Dans la capitale, de nombreux habitants semblent être plutôt calmes : "J'ai pris le métro il y a quelques heures, et j'ai pu voir beaucoup de monde plutôt décontracté, qui vont au travail. Les commerces sont pour la plupart ouverts. Mais beaucoup de gens quittent Kiev, et vont travailler à distance". Olga aussi, avait prévu de partir, "moi et mon petit copain avions déjà préparés nos sacs à dos il y a plusieurs semaines, avec toutes les affaires importantes", mais finalement elle a décidé de ne pas quitter le pays : "Je n'envisage pas de partir, et je vais faire de mon mieux pour défendre l'Ukraine comme je peux, en partageant de l'information".

La jeune femme a effectué une partie de ses études à Bruges, en Belgique. Mais la possibilité de se réfugier dans notre pays n’est pas à l’ordre du jour, pour elle.

Son inquiétude est plutôt portée sur la sécurité de sa famille, certains d'entre eux habitant encore à Donetsk. "Mon père a été à Donetsk il y a quelques semaines pour chercher ma grand-mère, et refaire une nouvelle vie à Kiev, maintenant ils sont coincés. J'ai peur qu'ils ne puissent pas passer les checkpoints".

"J'espère que la communauté internationale va réagir, et va cesser pour de bon cette guerre commencée volontairement par la Russie." dit-elle.