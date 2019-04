Omar el-Béchir - Sommet des Etats sahélo-sahariens à N'Djamena: appel à une transition pacifique au Soudan

(Belga) Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad), réunis samedi à N'Djamena pour un sommet extraordinaire, ont appelé "à une transition pacifique" au Soudan et à l'arrêt des combats en Libye.

"La conférence lance un appel à tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation en vue de l'instauration d'une transition pacifique pour un retour à l'ordre constitutionnel" au Soudan, selon une déclaration commune des représentants des pays de la Cen-Sad, lue samedi à l'issue du sommet par la ministre des Affaire étrangères du Mali Kamissa Kamara. Jeudi, le président soudanais Omar el-Béchir a été renversé par un coup d'Etat de l'armée, dans le sillage d'un soulèvement populaire, et remplacé par un "conseil militaire de transition" pour deux ans. Dans cette déclaration commune, les pays de la Cen-Sad ont également lancé "un appel à toutes les parties libyennes à observer un cessez-le feu immédiat et à relancer le dialogue" ainsi que "l'arrêt immédiat des bombardements sur la capitale". Des combats violents ont opposé vendredi les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale aux hommes du maréchal Haftar dans la banlieue sud de Tripoli, où les affrontements ont fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, mène depuis le 4 avril une offensive en vue de s'emparer de la capitale libyenne, siège du GNA. Le président nigérian Muhammadu Buhari était présent samedi lors de ce sommet, ainsi que le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et du Togo, Faure Gnassingbé. La Cen-Sad est l'une des huit communautés économiques régionales reconnues par l'Union Africaine comme piliers de l'intégration et du développement économique et sociale du continent. Elle regroupe 24 États du pourtour du Sahel et du Sahara et a été créée le 4 février 1998 à Tripoli en Libye.