Omar el-Béchir - Soudan: le Conseil militaire au pouvoir démet le chargé d'affaires à Washington

Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a annoncé dimanche avoir décidé de démettre le chargé d'affaires en poste aux Etats-Unis, Mohamed Atta, un ancien chef du très redouté service de renseignement (NISS).

"Le Conseil militaire a décidé de limoger" le chargé d'affaires du Soudan à Washington, Mohamed Atta, a affirmé un porte-parole du Conseil, le général Chamseddine Kabbachi, dans des déclarations devant des journalistes. Mohamed Atta a été nommé chargé d'affaires à Washington en juillet 2018, alors que les relations entre les deux pays amorçaient un nouveau chapitre, les Etats-Unis ayant levé des sanctions imposées au Soudan depuis des décennies. Il a fait partie de l'équipe ayant négocié la levée de l'embargo commercial en octobre 2017. Les Etats-Unis avaient imposé en 1997 des sanctions au Soudan, en raison notamment d'un soutien à des groupes djihadistes - le fondateur d'Al-Qaïda Oussama ben Laden a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996 -. Sous la direction de Mohamed Atta, le NISS avait intensifié sa répression à l'encontre des activistes et militants de l'opposition et des médias critiques du gouvernement. Il avait été remplacé à la tête du NISS par Saleh Gosh, qui a démissionné après le renversement jeudi du président Omar el-Béchir par l'armée. Dimanche, le Conseil militaire de transition a nommé Aboubaker Moustafa comme nouveau chef du NISS.