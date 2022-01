Omicron et une tempête hivernale désorganisent le transport aérien aux Etats-Unis

Prendre un avion relevait dimanche du parcours du combattant aux Etats-Unis, en plein retour des vacances de Noël et avec déjà plus de 2.000 vols annulés à la mi-journée, la météo s'ajoutant aux perturbations liées au variant Omicron.

Les Etats-Unis sont traversés depuis samedi par la tempête hivernale Frida et à la mi-journée, presque autant de vols avaient déjà été annulés que sur l'ensemble de la journée de samedi.

Peu après 14H00 locales (19H00 GMT), 2.337 vols intérieurs, en provenance, ou à l'arrivée des Etats-Unis avaient déjà été annulés, contre 2.749 pour l'ensemble de la journée de samedi, selon le site FlightAware. Cela représente plus de la moitié des 3.942 vols annulés au niveau mondial dimanche à la même heure.

Vents violents, inondations et chutes de neige ont également provoqué, en plus des annulations, des retards pour 4.069 avions dans le pays.

La compagnie aérienne Southwest, l'une des plus touchées, a dû annuler environ 400 vols dimanche matin, a-t-elle indiqué dans un e-mail transmis à l'AFP, et anticipe "des annulations supplémentaires".

Ces conditions météorologiques avaient contraint la compagnie, samedi, à annuler 490 vols, principalement dans le Midwest, région située au centre-nord entre les Grands Lacs et les plaines de l'Ouest, sur un total prévu de 3.400 vols, a souligné la compagnie aérienne.

"Notre vol ce matin a été annulé. Nous avons dû louer des 4x4 pour retourner dans le Colorado depuis le Texas", a témoigné sur Twitter Katie Armstrong, une passagère de cette compagnie aérienne.

"Je devais rentrer à la maison à 10H30 hier matin. Et à ce stade, j'ai eu 3 vols annulés et un tellement retardé que j'ai raté ma correspondance", a également tweeté Kayla, qui n'a pas précisé le nom de sa compagnie.

Les aéroports de Chicago, les plus touchés samedi au niveau mondial à cause de la tempête de neige, étaient dimanche accompagnés dans le classement de tête par d'autres aéroports américains: Denver (Colorado), Newark (New Jersey), Atlanta (Géorgie), Houston (Texas) ou encore Détroit (Michigan).

- Plus de 22 heures d'attente téléphonique -

Ce chaos rappelle celui qu'ont connu les voyageurs le week-end dernier, juste après Noël, lorsqu'environ 7.500 vols avaient été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde.

Car ces conditions météorologiques viennent s'ajouter aux perturbations liées au variant Omicron qui désorganisent le transport aérien. Le Covid-19 empêche de nombreux pilotes ou membres du personnel navigant, malades ou cas contact, de venir travailler, contraignant les compagnies à annuler certains vols.

La prise en charge des passagers dont les vols ont été annulés se révèle ainsi plus compliquée, comme en a témoigné sur Twitter Eric Crawford, qui a déploré s'être vu notifier par la compagnie Delta Airline "une attente estimée de plus de 22 heures pour pouvoir avoir quelqu'un en ligne suite à l'annulation d'un vol".

Kowshick Boddu a lui expliqué sur le réseau social qu'il devait prendre un vol depuis Fairbanks (Alaska) vers San José (Californie) le 30 décembre avec Air Alaska, "mais notre vol a été décalé à aujourd'hui (dimanche, NDLR), et finalement annulé de nouveau??? De longues heures au téléphone, pas de réponse, et des vols qui ne sont pas reprogrammés? Besoin d'aide!"

La situation devrait rester compliquée lundi, pour la première journée ouvrée de 2022. La tempête Frida va en effet continuer sa route pour toucher la côte Est des Etats-Unis, apportant de la neige de Boston jusqu'au sud de la capitale fédérale Washington.

Près de 500 vols ont d'ores et déjà été annulés.