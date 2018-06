ONU: Washington mettra un "veto certain" au texte sur la protection des Palestiniens

(Belga) Les Etats-Unis mettront un "veto certain" au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a affirmé jeudi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

Le vote d'abord prévu jeudi est finalement reporté à vendredi, 19H00 GMT (21h00 HB). Nikki Haley a décrit le texte du Koweït, qui représente les pays arabes au Conseil de sécurité, comme une "approche largement unilatérale qui est moralement décadente et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et les Palestiniens". Les Etats-Unis ont fait circuler leur propre projet de résolution reprochant au Hamas les violences récentes à Gaza et réclamant que le Hamas et le Jihad islamique "cessent toutes activités violentes et actions provocatrices, y compris le long de la barrière de sécurité", selon le texte consulté par l'AFP. Il n'est pas clair si un vote aura lieu également sur le texte américain, qui pourrait échouer à rassembler suffisamment de soutiens. (Belga)