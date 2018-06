Onze agents de police israéliens blessés lors d'échauffourées avec des colons

(Belga) Onze agents ont été blessés lors d'échauffourées entre la police israélienne et des centaines de colons provenant de Tapuah West, rapporte le journal en ligne The Times of Israel dimanche. Ces derniers protestaient contre le démantèlement, ordonné par la justice, de dix bâtiments dans ces colonies illégales en Cisjordanie. Seize des colons d'extrême-droite présents ont été arrêtés pour violences contre la police et émeutes. Des poteaux, des oeufs, de l'eau de Javel et d'autres objets ont servi de projectiles contre la police.

Les manifestants ont accusé la police d'avoir fait un usage excessif de la force afin de tenir à l'écart des jeunes. D'après eux, cinq adolescents ont été blessés et l'un d'eux n'a pas reçu de soins malgré une blessure importante à la tête. En début d'après-midi, tous les manifestants avaient été évacués de la colonie. Les services de sécurité avaient entamé samedi soir le démantèlement de celle-ci. Des résidents ont immédiatement appelé de jeunes activistes à protester contre cette expulsion. Des centaines d'extrémistes de droite se sont rapidement réunis sur les lieux. Des violences avaient déjà eu lieu entre manifestants et police lors d'expulsions précédentes dans la région. La démolition avait été ordonnée en février dernier par la Cour suprême israélienne, car les maisons de Tapuah West se trouvent sur des terrains privés appartenant à des habitants du village palestinien voisin de Yasuf. (Belga)