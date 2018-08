Onze enfants délivrés aux Etats-Unis de ce "sordide" repaire: "Les pires conditions de vie et de pauvreté que j'aie jamais vues" selon un policier

Onze enfants âgés de un à 15 ans ont été délivrés d'un repaire délabré tenu par des hommes armés, dans l'Etat américain du Nouveau Mexique, a annoncé la police locale.

Deux hommes ont été arrêtés après l'intervention de la police qui a permis de les localiser, avec les enfants, dans "les pires conditions de vie et de pauvreté que j'aie jamais vues", a confié un officier.



L'opération a été menée en lien avec l'enquête concernant l'enlèvement d'un enfant de trois ans disparu depuis plusieurs mois, a déclaré le bureau du shérif du comté de Taos, au Nouveau Mexique.



Les recherches ont commencé l'année dernière à Jonesboro, en Géorgie, lorsque Siraj Wahhaj, 39 ans, a été accusé d'avoir enlevé son enfant -- qui n'a jamais été retrouvé.



Le 2 août, le shérif Jerry Hogrefe a diffusé un mandat de perquisition décrivant "un complexe de fortune entouré de pneus et d'un mur de terre", dans la municipalité rurale d'Amalia, où Wahhaj et un autre homme, Lucas Morten, étaient soupçonnés de se cacher.



Le FBI, bien qu'ayant fourni des informations et des données de surveillance sur place, "ne pensait pas qu'il y avait assez de motifs valables pour entrer dans la propriété", a déclaré Jerry Hogrefe.



"Tout a changé pour moi lorsqu'un message nous a été transféré par un inspecteur de Géorgie, dont nous avons estimé qu'il provenait de ce lieu -- le message envoyé par un tiers, disait simplement en partie 'nous sommes affamés et nous avons besoin de nourriture et d'eau'", a poursuivi le shérif.



Persuadé qu'il "fallait agir", le shérif a ensuite affirmé avoir planifié, par sécurité, "une approche tactique", car les occupants étaient suspectés "d'être lourdement armés".

Un spectacle "déchirant"



Le matin du 3 août, une dizaine d'officiers ont lancé l'opération, découvrant dans le taudis décrit comme "une caravane étroite, enterrée dans le sol, couverte de plastique, sans eau, canalisations ou électricité", deux hommes armés d'un fusil d'assaut AR-15, ainsi que cinq chargeurs armés de 30 balles, et quatre pistolets chargés.



Les deux hommes refusant d'obéir aux injonctions verbales, la police a lancé le raid qui s'est terminé sans incident grave ni victimes.



Les cinq adultes et 11 enfants "qui ressemblaient à des réfugiés du Tiers-monde" ont été trouvés "sans nourriture ou eau fraîche" et "sans chaussures, sans hygiène personnelle et vêtus essentiellement de chiffons sales", a décrit la police, ajoutant que le spectacle était "déchirant".



Morten est poursuivi pour avoir hébergé un fugitif, et Wahhaj a été arrêté pour enlèvement d'enfant.



Trois femmes, suspectées d'être les mères des enfants -- qui ont été placés en garde préventive -- ont aussi été interpellées pour être interrogées.



La police soupçonne le petit garçon recherché de s'être trouvé dans le repaire quelques semaines plus tôt, mais aucune des personnes n'a donné de détails à son sujet.