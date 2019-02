Onze morts dans des affrontements entre l'armée et une milice inconnue en RDC

(Belga) Au moins 11 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des soldats et une milice inconnue dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué dimanche l'armée congolaise.

Trois civils, deux soldats et six rebelles sont décédés, tandis que six autres miliciens ont été blessés, selon le porte-parole de l'armée provinciale d'Ituri, dans le nord-est du pays. De nombreux groupes rebelles sont actifs dans cette région de la RDC, attirés par les ressources minières. (Belga)