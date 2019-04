Onze morts dans un double attentat-suicide au Nigeria

(Belga) Au moins 11 personnes ont perdu la vie, dimanche, dans un double attentat-suicide perpétré dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé le site d'informations nigérian Daily Trust. Les deux attentats à la bombe auraient également fait 43 blessés.

Des témoins ont déclaré au Daily Trust que deux jeunes filles avaient été aperçues à l'endroit du double attentat et pourraient être des kamikazes de Boko Haram. Le groupe terroriste est principalement actif dans le nord-est du Nigeria et a causé depuis 2009 plus de 20.000 morts. (Belga)