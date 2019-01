Open d'Australie: Garcia au 3e tour sans perdre de temps

La N.1 française Caroline Garcia a été la première joueuse à rallier le troisième tour de l'Open d'Australie après sa rapide victoire face à l'invitée australienne Zoe Hives en deux sets 6-3, 6-3, mercredi à Melbourne.

Garcia, ex-N.4 mondiale aujourd'hui 19e, affrontera une Américaine, Danielle Collins (35e) ou Sachia Vickery (123e), pour une place en huitièmes de finale.

La Lyonnaise de 25 ans s'est de nouveau montrée percutante au service (5 aces, 74% de premières balles) pour dominer Hives en seulement 65 minutes. En ouverture d'une troisième journée moins chaude, elle s'est rapidement échappée 4 jeux à 0 dans la première manche et n'a jamais été vraiment inquiétée par son adversaire classée au-delà de la 200e place mondiale.

"Je ne la connaissais pas vraiment, je suis satisfaite de la façon dont j'ai géré le match. Le premier jeu a été important, j'ai vu qu'elle était un peu tendue, j'ai essayé d'en profiter, je l'ai mise sous pression et j'ai breaké d'entrée. Il fallait que je sois agressive et solide du début à la fin, c'est ce que j'ai réussi dans l'ensemble", a résumé Garcia, qui s'est préparée entre Dubaï et l'Espagne à l'intersaison.

"C'était assez propre aujourd'hui (mercredi), j'ai réussi à mettre mon jeu en place, à jouer un peu mieux, de manière un peu plus agressive dans les moments importants. J'ai lâché un peu plus mes coups. Mes frappes étaient plus sèches, plus franches, c'est important pour moi, ça veut dire que physiquement, je suis bien, que je m'engage, que j'ai de bonnes intentions", a-t-elle développé.

"Aller vers l'avant comme je le fais à l'entraînement, j'arrive de mieux en mieux à le faire en match. C'est ce qui me manquait lors des deux premiers matches de l'année, j'étais trop passive. Ca va dans la bonne direction", a poursuivi la N.1 française.

"Ca me donne envie d'aller plus loin mais ce n'est pas pour autant que je vais changer ma mentalité et être ultra-confiante, ça ne marche pas pour moi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux encore progresser", a-t-elle souligné.

Quart-de-finaliste à Roland-Garros en 2017, Garcia a plafonné au quatrième tour en Grand Chelem la saison dernière, à Melbourne et Paris.

Il y a 48 heures, elle avait obtenu sa première victoire en 2019 après deux échecs d'entrée début janvier à Shenzhen (Chine) puis Hobart (Australie).