Open d'Australie - Kimmer Coppejans éliminé au 3e tour des qualifications

(Belga) Kimmer Coppejans n'est pas parvenu à se qualifier pour le tableau final de l'Open d'Australie, samedi à Melbourne. Le 158e joueur mondial a été battu par l'Américain Christopher Eubanks (ATP 220) au troisième et dernier tour des qualifications.

Le match aura duré 1h39 et s'est terminé sur le score de 6-4, 7-6 (7-3). Dans sa carrière, Coppejans, 25 ans, n'a participé qu'à un tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros, en 2015 et 2019 avec à chaque fois une élimination au premier tour à la clé. David Goffin (ATP 11) est le seul joueur belge a s'être qualifié (d'office) pour le tableau final de l'Open d'Australie cette année. Il débutera son tournoi mardi contre le Français Jeremy Chardy (ATP 56). Le casting sera plus étoffé du côté des joueuses, puisque Greet Minnen (WTA 119), Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79) ont leur place dans le tableau final. (Belga)