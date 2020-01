Open d'Australie: Kobe Bryant "était mon mentor", lâche Djokovic en pleurs

"Il était mon mentor": en pleurs, Novak Djokovic a rendu hommage à Kobe Bryant, le légendaire joueur de basket décédé dans un accident d'hélicoptère, mardi sur le court de la Rod Laver Arena où il venait d'assurer sa qualification pour les demi-finales de l'Open d'Australie.

"Il était l'un des meilleurs athlètes de tous les temps. Il m'a inspiré moi et beaucoup d'autres personnes dans le monde", a déclaré Djokovic qui arborait sur sa veste de survêtement les initiales K et B, ainsi que les numéros 8 et 24 qu'avaient portés Bryant chez les Lakers, et un petit coeur rose.

"J'ai eu la chance d'avoir une relation personnelle avec lui ces dix dernières années. Lorsque j'avais besoin d'un conseil ou de soutien, il était là pour moi", a poursuivi le Djoker.

"Il était mon mentor, mon ami et mon coeur s'est brisé en apprenant ce qui lui était arrivé, à lui et à sa fille", a conclu le Serbe avant de s'interrompre théâtralement, étouffé par l'émotion.

Outre le Serbe, plusieurs joueurs participant à l'Open d'Australie ont rendu hommage à Kobe Bryant, dont Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Gaël Monfils, ou encore Coco Gauff et sa partenaire de double Caty McNally.